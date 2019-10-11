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Şampiyonaya kadın sporcu damgası

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Görme Engelli Kadın ve Erkekler Halter Şampiyonasında 13 altın 5 gümüş madalya kazandı.


Şampiyonaya damgasını vuran kadın sporcular 8 altın 2 gümüş, erkek sporcular 5 altın 5 gümüş madalya elde etti. Çankayalı sporcular takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.


Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü haltercileri Nevşehir'de 7 -9 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Görme Engelli Kadın ve Erkekler Halter Şampiyonasında önemli bir başarıya daha imza attı. Kulüp sporcuları, kadınlarda 8 altın 2 gümüş, erkeklerde ise 5 altın 5 gümüş madalya alarak kadın ve erkeklerde takım halinde Türkiye Halter Şampiyonu oldu. Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 17 il ve 43 spor kulübünden toplam 121 halterci katıldı. Sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada dereceye giren erkek ve kadın halterciler, Kasım ayında Mısır'da yapılacak Dünya Halter Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil edecek.


Şampiyonaya damgasını vuran kadın sporculardan oluşan Çankaya takımı, 13'üncü kez arka arkaya Türkiye Şampiyonu oldu. Erkekler kategorisinde de mücadele veren Çankaya ekibi 13 yılda 11 kez takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.


Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan, “Başarımızın arkasında bizi yürekten destekleyen bir Başkanımız Alper Taşdelen ve Çankayalılar olduğunu unutmadan tüm müsabakalara kararlılıkla katılıyoruz. Milli Takımımızda da aynı heyecan ve kararlılıkla bu gururu ülkemize yaşatacağız” dedi.

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