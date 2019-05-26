İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Ortotek Gaziler

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde, Ortotek Gaziler, Rus rakibi Dinamo Altai’yı 7-0 yenenerek şampiyon oldu.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde, Ortotek Gaziler, Rus rakibi Dinamo Altai'yı 7-0 yenenerek şampiyon oldu.


Avrupa Ampute Futbol Federasyonu tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen turnuvanın finalinde Ortotek Gaziler Rusya'dan Dinamo Altai ile karşılaştı. Rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Ortotek Gaziler, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.


Ortotek Gaziler, bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu unvanını da elde etmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.