Şampiyonlar Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'de hazırlanıyor

Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan ülkelerin kamp yapmak için tercihi Türkiye oluyor. Birçok ülkeden önemli sporcu, eylül-ekim aylarında Türkiye'ye gelerek, olimpik havuzda yer alan milli sporcularla antrenman yapacak.

Başta Antalya olmak üzere Çankırı, Trabzon ve Mersin'de milli sporcular; yedi branşta, İngiltere, Ukrayna, Slovenya, Bulgaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, İsrail, Kosova, Bulgaristan, Çekya ve Şili'den gelen sporcularla ortak kamp yapma imkanı buluyor.

Kamp programları

Taekwondo branşında kadın milliler, 1 Eylül'de Antalya'da İngiltere ile ikili kampa girdi. 4 olimpik sıklette olimpiyat kotası alarak tarihi bir başarıya imza atan ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadınlarda tam kadro olarak boy gösterecek milli takımda, Nur Tatar, İrem Yaman, Rukiye Yıldırım ve Nafia Kuş yer alıyor. Daha önce de pek çok önemli uluslararası organizasyondan madalya ile dönen kadın milli takımı, İngiliz rakipleri ile 10 Eylül'e kadar ortak kampta bir araya geldi.

Boksta; Erkek Olimpik Takımı, İngiltere ile 14-24 Eylül tarihleri arasında Çankırı'da, Kadın Olimpik Takımı ise aynı tarihlerde yine İngiliz rakipleri ile Trabzon'da ikili kamp yapma imkanı buldu.

Okçuluk branşında Olimpik Takımı, 25-30 Eylül tarihleri arasında Antalya'da söz konusu branşın dünyanın önde gelen ülkelerinden Slovenya, Bulgaristan, İspanya ve Rusya ile ortak kamp yaptı. Milliler kampın ardından 2-4 Ekim'de yine Antalya'da düzenlenecek ve 12 ülkenin yer alacağı yarışmaya katılacak.

Karate branşında sporcular, 20 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Ukrayna ile Antalya'da ortak kampa girdi. Judo'da ise milli sporcular, 1-20 Ekim tarihleri arasında Antalya'da Sırbistan, İsrail, Kosova, Bulgaristan, Çekya ve Şili milli takımlarıyla ortak kamp yapacak.

Eskrim branşında, geçen yıl Dünya Gençler Kupası'nda altın madalya kazanarak, Dünya Gençler Kupası'nda altın madalya alan ilk Türk takımı olan ve Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil'den oluşan genç kızlar kılıç takımı, 2016 Rio Olimpiyatları takım ikinciliği bulunan ve dünya klasmanında 6. sırada bulunan Ukrayna Kadın Kılıç Milli Takımı ile 27 Eylül-12 Ekim tarihlerinde Antalya'da ortak kampa girecekler.

Bedensel Engelliler Atıcılık Milli Takımı ise Ukraynalı rakipleri ile 18 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Mersin'de ortak kamp yapacak.

"Sportif başarılarımız ve tesisleşme yabancı sporcuların Türkiye'ye ilgisini artırıyor"'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılacak tüm sporculara şimdiden başarılar dileyerek, başarılı geçirilecek hazırlık döneminin ardından Tokyo'da milli sporcuların önemli başarılara imza atacağına olan inancını dile getirdi.

Eylül ve ekim aylarında milli sporcuların dünyanın birçok önde gelen spor ülkesinin sporcularıyla Türkiye'de kamp yapacak olmalarının önemine değinen Bakan Kasapoğlu, yapılan ve yapılacak ortak kampların millilerin hazırlık sürecine büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, dünyanın önde gelen spor ülkelerinden gelen ortak kamp taleplerinin ve yabancı sporcuların Türkiye'ye olan ilgisini, Türkiye'nin son yıllarda sportif alanda elde ettiği başarılar ve gerçekleştirdiği tesisleşme devrimi olarak açıkladı.

"Türkiye, spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülke"

Bakan Kasapoğlu, dünyanın önemli sporcu ve kulüplerinin Türkiye'ye olan ilgisinin giderek arttığını yinelerken, bunun Türkiye'nin spor turizminde de dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiğinin bir göstergesi olduğuna işaret etti. Türkiye'nin, coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Ülkemiz, bütün geleneksel ve ekstrem spor branşları için aranan her türlü imkana sahip bir ülke. Türkiye, büyük sporcu kitlelerinin bulunduğu Avrupa ülkelerine yakınlığı ve kaliteli-uygun konaklama imkanlarıyla spor turizminin en önemli iki bileşenini de içinde barındırıyor. Ayrıca Türkiye, ülkemize gelen sporcuların ve takımların çalışmalarını dünya standartlarına uygun bir şekilde yapabilecekleri spor tesislerine sahip bir ülke" diye konuştu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, turizmin üç ana unsuru olan 'deniz, kum ve güneş' kelimelerinin İngilizce karşılıklarından (sea, sand and sun) hareketle kalıplaşan 3S'nin yanına dördüncü olarak 'spor'u koyduklarını ifade ederek, "Sporu da turizm sektörüne etkili bir şekilde dahil ederek, ülkemizin turizm gücünü artıracağız" dedi.