Şampiyonlardan Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret

Lig Play-off mücadelelerinde şampiyon olan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Trabzon'da yapılan Erkekler Lig Play-off mücadeleleri final karşılaşmasında Hisar Sporu mağlup ederek 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, Başkan Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti. Başkan Çetin, almış oldukları tarihi başarıdan dolayı sporcuları tek tek tebrik ederken, yeni sezon için de şampiyonluk sözü aldı.

‘‘1. Lig'e yükselme başarısı gösteren takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim''

Sporun her dalında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımımız, Lig Play-off Mücadelelerinde finalde Hisar Spor Kulübünü 6-5 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu başarıda bizlere, spora ve sporcuların geleceğine yaptığımız yatırımların meyvesini toplamaya başladığımızı gösteriyor. 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.