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Şampiyonu penaltılar belirledi

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Basın Futbol Turnuvası sona erdi.


32 televizyon kanalı ve gazetenin katılımıyla gerçekleşen turnuvanın final maçında SGK TV ile TRT karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maçın normal süresi 1-1 bitti. Penaltı atışlarına kalan final maçında kupaya uzanan takım TRT oldu. Mamak Şehir Stadı'nda oynanan final maçının ardından ilk üçe giren takımlara kupalarını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse verdi.


Turnuva coşkusunun centilmenlik, dostluk ve birlik içinde geçtiğini ifade eden Başkan Köse, “Öncelikle turnuva boyunca sahada ter döken tüm basın mensubu arkadaşlarımıza katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Şampiyon olan ve dereceye giren takımlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.


Mamak Belediyesi olarak ilçe genelinde sporun birçok dalında kurslar verdiklerini kaydeden Köse, “Gençlerimizin sanat ve sporla iç içe bir yaşam geçirmelerini istiyoruz. Bunun için de sağlıklı ve sporla iç içe bir gelecek için kapsamlı organizasyonlar gerçekleştiriyoruz” dedi.

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