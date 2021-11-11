Samuray kılıcıyla katledilen genç mimar memleketinde toprağa verildi

İstanbul'a gittiği iş seyahati sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi tarafından samuray kılıçlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in cansız bedeni memleketi Ankara'da toprağa verildi.

İstanbul Ataşehir'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ B. (27) tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralanan 28 yaşındaki Başak Cengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Vahşice katledilen Cengiz'in cansız bedeni bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle ilçesinde bulunan Yahyalar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cengiz'in cansız bedeni defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Genç mimarın naaşı okunan Kur'an ve edilen duaların ardından defnedildi.