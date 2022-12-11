Altındağ Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde eğitim alan 70 yaşındaki Sermin Yaman'ın sanat aşkı yaş dinlemedi.

Altındağ Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde resim eğitimi alan 70 yaşındaki Sermin Yaman, yıllardır aldığı eğitimle tecrübelerini tuvallere aktardı. 70 yaşına kadar resim yapamadığını, hiç yeteneği olmadığını düşünen Yaman, Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sayesinde yeteneğini keşfetti.

“Öğrenmenin yaşı yok”

Geçen sene Başkent Millet Bahçesi'nde Altındağlı kadınlara ait gezdiği bir sergide resimlere hayran kaldığını ifade eden Sermin Yaman, “Orada tanıştığım Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sorumlusu beni merkeze davet etti. Tesadüfen evime de çok yakın bir merkez. Resim yapamayacağımı, hiç yeteneğimin olmadığını söyledim. Merkez sorumlumuz ve resim öğretmenim beni denemem konusunda cesaretlendirdiler. Onların verdiği destek ve cesaretle resim yapmaya başladım. İlk karakalem eserlerim ortaya çıkınca, çok şaşırdım. Resim yapabildiğimi gördüm. Yaptıkça kendimi geliştirdim, yaptıkça daha çok heveslendim. Öğretmenlerimi çok sevdim. Sağ olsunlar, bana hep destek oldular, güç verdiler. O zamandan bu zamana sürekli resim yapıyorum. Karakalem eserlerim çok beğeniliyor. 1 yılda 12 tane tablo yapmışım. Yapmaya da devam ediyorum. Resim yapmaya başladığım zaman tüm dertlerimi unutuyorum. Evde demans hastası yatalak bir annem var. Resim yapmaya başladığımda tüm sıkıntılarımı unutuyorum, resimlerim beni teselli ediyor. Buradan herkese sesleniyorum, öğrenmenin yaşı yok” dedi.