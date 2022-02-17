Sanat dolu günler Pursaklar'da hız kesmeden devam ediyor

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde trajikomik bir hikaye olan "Eskicinin Tazesi" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Tarihe ışık tutan, kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu, Ankara'nın en büyük sahnesi olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, yeni yılda da tiyatro gösterileri ile dolu dolu geçiyor. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde her tiyatro gösterisine büyük ilgi gösteren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Eskicinin Tazesi'' oyununu AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Hasgül ile birlikte izledi.

‘‘İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam edecek''

Tiyatroseverlerin bir yandan hüzünlenip bir yandan da kahkaha attığı bir oyuna şahitlik ettiklerini belirten Başkan Çetin, ‘‘Eskicinin Tazesi oyununu AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül ve yönetim kurulu ile birlikte izledik. Oyun muhteşemdi. Kaçıranlar üzülmeyin, bu hafta her gün var. İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam edecek'' diye konuştu.

Küçük bir kasabada kocasıyla arasındaki bir hayli yaş farkına ve çevrenin dedikodusuna rağmen evliliğini ayakta tutmaya çalışan genç bir kadının toplumsal kurallara ve baskıya direnişini anlatan ‘‘Eskicinin Tazesi'' oyunu, hafta boyunca Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek.