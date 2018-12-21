Sanat dostu kent Keçiören

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “kimlikli kent Keçiören” ilkesi doğrultusunda Adnan Menderes Mahallesi'ndeki tarihi konağın restorasyonunun tamamlandığını açıkladı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan konağın inşa edilme tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Konağın 2 kat üzerine kurulan dikdörtgen biçimindeki yapısı ahşap ve moloz karışımından oluşuyor. Konağın iç yapısı ve dış cephesi doğal dokusu bozulmadan yenilenerek, çevre düzenlemesi de buna uygun olarak yapıldı.

Tarihi kimliği de olan Keçiören'in taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına büyük özen gösterdiklerini belirten Başkan Ak, ilçe genelinde dört tarihi konağın restore edildiğini, bu sayede ilçedeki tarihi dokuya katkı sağlandığını ifade etti. Kaybolmaya yüz tutan tarihi değerlerin korunması gerektiğine vurgu yapan Ak, “Ülkemiz, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen tarihi ve kültürel varlığa sahiptir. Keçiören Belediyesi tarihi ve kültürel değerleri koruma ve restore etme konusunda oldukça çalışkan bir belediyedir. Keçiören Belediyesi olarak kültürel varlıkların yeniden kazanılması ve yeni nesillere aktarılması için her türlü imkânı seferber ediyoruz. Yenileme çalışmalarıyla benzer durumda olan pek çok kültür varlığımıza örnek teşkil edeceğimizi düşünüyoruz. Restorasyonunu tamamladığımız konaklardan biri olan Dutlu Konağımızı Türk -İslam geleneksel sanatlarına ayırdık. Orada alanında uzman hocalarımız hat, tezhip, cam mozaik gibi birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Keçiören'in ilk sergi salonunun yapımı da tamamlandı. Kuşcağız Mahallesi'ndeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nin hemen yanında yer alan sergi ve balo salonu, 920 metrekare alan üzerine inşa edildi. Özel aydınlatma ve ses sisteminin kullanıldığı ve 600 metrekare sergi salonunun yer aldığı tesisin içerisinde VİP odası, mutfak ve çay ocağı da bulunuyor.