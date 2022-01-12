Sanatçı Dilek Yalçın'ın “Nesnelerin Masumiyeti” adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Dilek Yalçın’ın resim, enstalasyon ve heykellerden oluşan “Nesnelerin Masumiyeti” adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu.
Sanatçı Dilek Yalçın'ın resim, enstalasyon ve heykellerden oluşan “Nesnelerin Masumiyeti” adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu.
Sanatçı Dilek Yalçın'ın resim, enstalasyon ve heykellerden oluşan 130 eseri “Nesnelerin Masumiyeti” adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Cernmodern Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen sergide, eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan Yalçın'ın pandemi sürecinde, yaşanan kapanma döneminde, ürettiği çalışmaları büyük ilgi gördü.