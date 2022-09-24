Sanatçı Hakan Taşıyan Sincan'da konser verdi

Ankara Sincan Belediyesi'nin yazdan bu yana gerçekleştirdiği konserler dizisinin bu haftaki konuğu ünlü sanatçı Hakan Taşıyan oldu. Sincan Kent Meydanını dolduran vatandaşlar Hakan Taşıyan konseriyle unutulmaz bir gece yaşadı.

Sincan Belediyesi ünlü sanatçılar ve Sincanlıları buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta Sincan, arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan'ın şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirdi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere Sincanlı gençler başta olmak üzere civar ilçelerden de vatandaşlar akın etti. Hakan Taşıyan'ın seslendirdiği eserler hep bir ağızdan coşkuyla söylendi.

Konser öncesi konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bu şehre hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a şükürler olsun. Sizin mutluluğunuza ve bu coşkunuza vesile olmamı nasip ettiği için sonsuz şükürler olsun” dedi. Hakan Taşıyan da Başkan Ercan'a teşekkür ederek Sincan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.