Sanatçı Tülay Örten, türküleriyle Sincanlı hanımların kulaklarının pasını sildi

Sincan Belediyesi'nin “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programında bu ay türküler yankılandı. Temelli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda sanatçı Tülay Örten Yıldız sevilen türküleri Sincanlı kadınlar için seslendirdi. Kadınlar keyifli vakit geçirirken, çocuklar da kukla ve animasyon gösterileri ile eğlendi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın destekleri ve Başkan Ercan'ın eşi Emine Ercan'ın öncülüğünde düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” bu ay sanatçı Tülay Örten Yıldız ile kadınları buluşturdu. Sincanlı kadınlar türkülere eşlik ederek keyifli vakit geçirdi. Konser sonrası çekilişle belirlenen 50 kişi Beypazarı gezisine katılmaya hak kazandı. Konser öncesi sahne çocuklar için hazırlandı. Anne ve çocukların birlikte katıldığı programda kukla ve animasyon gösterileri ile çocuklar doyasıya eğlendi. Programda ayrıca Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a bir de sürpriz yapıldı. Başkan Ercan'ın doğum günü kutlandı; Ercan çocuklarla birlikte pasta kesti.

“Tüm işlerimizi devam ettirdik”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da programa katılan kadınları selamlayarak konuşma gerçekleştirdi. Başkan Ercan, Temelli için önemli yatırımların müjdesini vererek şu açıklamalarda bulundu:

“Son dönemde küresel sistemin getirdiği zorluklar ve belirsizlik var. Ülkemize de yansıyor. Biz bu sürece rağmen hiçbir yatırımımızı geri çekmedik. Tüm işlerimizi devam ettirdik. Bundan sonra da insanlarımızın konforunu arttırmaya, onların faydalanabileceği imkanlar, eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Temelli Göleti'nin çevresinde bir düzenleme için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yaptık. Botanik bahçesi yapımı için karar verildi. Bunun da müjdesini vermek istiyorum size. Ayrıca burada atıl durumda bir yapı var. Temelli esnafı ile ne yapabiliriz diye görüştük. Onlar da Temelli'nin yöresel ürünlerini, kadınların ürettiği ürünlerinin sergilendiği alanlar yapalım dediler. O konu ile ilgili de kolları sıvadık. Ankara'nın parmakla gösterilen bir yeri yapacağız inşallah.”

“Birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Programda konuşan Emine Ercan ise, “Kadın Kadına Aile Sohbetleri ile farklı konu ve konuklarla bir araya geliyoruz. Bugün de sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi belediyecilik gönül işi. Biz de bu anlayışla yola devam ediyoruz. Asli belediyeciliğin dışında anne-çocuk oyun evinden kadınlar konağına kadar birçok sosyal projeye imza atan değerli Başkanımız Murat Ercan'a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.