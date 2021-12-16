Sanatçı Uğur Işılak Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşattı

Sanatçı Uğur Işılak, 2021 Yılı'nın UNESCO tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmesi üzerine Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen gala gecesinde Yunus Emre'nin şiirlerinden 9 tanesini bestelediği “Bizim Yunus” adlı albümün tanıtımını gerçekleştirdi.

2021 Yılı'nın UNESCO tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmesiyle, Anadolu'nun güçlü sesi, sanatçı Uğur Işılak, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin şiirlerinden 9 tanesini bestelediği “Bizim Yunus” adlı albümün tanıtımını Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen gala gecesiyle gerçekleştirdi. Geceye, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve çok sayıda vatandaş katıldı. Albümündeki birbirinden güzel parçaları seslendiren Halk Ozan'ı Uğur Işılak, Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşattı.

“Fikirlerini yaşatmak hepimizin görevi”

Yunus Emre'nin eserleriyle tüm dünyanın dört bir yanına hitap ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlan edilmiş Yunus Emre Yılını toplumumuz ile en iyi şekilde, paylaşabilmek Yunus Emre'nin bu topraklara katmış olduğu duyguyu, düşünceyi ve fikri gelecek nesillere aktarabilmek hepimizin görevi. Yunus Emre'nin verdiği mesajları genç nesle iletmek, vurguladığı değerleri diri tutmak için önemli bir mirası taşıyan Halk Ozanımız Uğur Işılak'ı çıkardığı bu anlamlı albümünden dolayı da ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Işılak'tan Başkan Köse'ye teşekkür

Projenin önemine inanarak, albüme katkı sunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür eden sanatçı Işılak, “Kültürümüze gösterdiği ilgi ve hassasiyetten dolayı Mamak Belediyesi'ne ve kıymetli başkanımız Murat Köse'ye teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımız, yöneticilerimiz tarafından ne kadar dikkate alınırsa medeniyet yolculuğumuz o nispette anlamlı hale gelecektir. O bizim Yunusumuz diyerek yaptığımız 'Yunus Emre' albüm çalışması, inşallah muhabbetimizi ziyadeleştirerek, hangi fikirde olursak olalım, bizi ortak paydada buluştursun diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.