Sanatçı Uğurtan Sayıner'e Bakanlıktan ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçılarından Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü İzmir Eşrefpaşa Hastanesinde ziyaret etti.

“Bizimkiler” dizisinde canlandırdığı “Cemil” karakteri ile bir döneme adeta damgasını vuran Uğurtan Sayıner'in beslenme yetersizliğinden kaynaklı bir rahatsızlığı olduğunun belirtildiğini kaydeden İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, sanatçının genel sağlık durumunun bir hafta içinde düzeleceğinin öğrenildiği bilgisini aktardı. Hastane Başhekiminden sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Karaçanta, Kovid-19 şüphesi nedeniyle kendisine detaylı test yapıldığını ve sonucunun iki gün içinde çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Bakan Ersoy'un geçmiş olsun dileklerini sanatçıya ileten ve Bakanlık olarak kendisinin her zaman yanında olunacağı mesajını aktaran Karaçanta, sanatçının ziyaretten dolayı son derece memnun olduğu bilgisini verdi.