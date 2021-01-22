İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanayi tüpü hırsızları yakalandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir hurda toplama merkezinden sanayi tipi tüp çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir hurda toplama merkezinden sanayi tipi tüp çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde hurda toplama merkezinden hırsızlık ihbarı alınması üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Y.Y., Ü.Y. ve R.Y. isimli şahısların çaldıkları 16 adet sanayi tüpünü hurdacıya sattıkları tespit edildi. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalınan 16 adet sanayi tipi tüp mağdur İ.K.'ya teslim edildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.