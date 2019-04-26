Sanayicilerin nükleer kabiliyetlerini geliştirmek için ASO ve TAEK'ten protokol

ASO Genel Başkanı Nurettin Özdebir ve TAEK Başkan Vekili Suat Ünal tarafından bugün ASO Genel Merkezi'nde imzalanan protokol kapsamında TAEK, Türk sanayicilerin nükleer kabiliyetlerini geliştirmesi, belgelendirme, danışmanlık, teknik destek ve test konularında destek sağlayacak. İşbirliği protokolü imza töreninde konuşan ASO Genel Başkanı Özdebir, “Bu protokolle birlikte ülkemizde yapılacak yatırımların yerlilik payını artırarak Türk sanayisinin de bundan payını alması için Sanayi Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığımızın da desteklediği bir iş ortaklığı oluşturduk. Buradaki amacımız sanayicilerimizin bu sektörün özellikleri ve standartlarına göre kapasitelerini geliştirmek ve onların yurtiçi ve yurt dışı iş imkanlarından faydalanabilecekleri ortam oluşturmak” ifadelerini kullandı.

TAEK Başkan Vekili Ünal ise, “Biliyorsunuz 13 Şubat itibariyle Türkiye Atom Enerji Kurumu ikiye ayrılarak Nükleer Düzenleme Kurumu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu olarak faaliyet göstermeye başladı. Nükleer Düzenleme Kurumu sanayicilerimizi daha çok ilgilendiren bir bölümde. TAEK olarak biz yeni yapılanmamızda bir AR-GE ve eğitim kurumu olarak yapılanmamıza devam edeceğiz. Dolayısıyla eğitimin bizim işimizin bir parçası olması gerekçesiyle, ASO ile birlikte böyle bir ilişki içinde olmak bizim için kıvanç kaynağı. İnşallah önümüzdeki dönemde özelinde NÜKSAK üyeleri, genelinde ise tüm Türkiye sanayicilerimize nükleer sektördeki yapacakları çalışmalarda eğitim, danışmanlık gibi konularda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.