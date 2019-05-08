Sanayinin gençleri futbol turnuvasında buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Kepenk Spor Kulübü Derneği tarafından hayata geçirilen “15 Temmuz'un Yiğitleri, Sanayinin Gençleri; Ahiliğin Yolunda Futbol Turnuvası” Mersin'de düzenlendi.

Ankara, İstanbul, Manisa, Malatya, Mersin, Gaziantep ve Samsun'da eğitim gören mesleki eğitim merkezi öğrencisi 300 gencin katıldığı turnuva, renkli görüntülere sahne oldu. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvanın şampiyonu ise İstanbul Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi oldu.

Çeşitli sportif aktivitelerinin de gerçekleştiği turnuva, akşam düzenlenen eğlence ile sona erdi. Sanatçı Ahmet Tongüç ve ekibinin sahne aldığı kapanış programında, Ahilik kültürünün en önemli ritüellerinden olan Şed Kuşanma Kalfalıktan Ustalığa Geçiş tiyatro gösterisi de sergilendi.

Öte yandan gençler, organizasyon dolayısıyla kampta ustalarıyla da buluştu. Yıllarca sanayide çalışan ustalar, tecrübelerini ve anılarını gençlerle paylaştılar. Ahilik kültürünün anlatılması, futbol turnuvası ve kamptan oluşan üç aşamalı projeden dolayı duydukları mutluluğu dile getiren gençler, kendilerine bu mutluluğu yaşatan başta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.