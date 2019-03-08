Sancak Caddesi yeniden araç trafiğine açılıyor

Kahramankazan'da esnaf ve halkın talebi üzerine 2005 yılında araç trafiğine kapatılarak yaya bölgesi haline getirilen Sancak Caddesi, yine bölge esnafı ve sakinlerinin talebiyle araç trafiğine açılıyor. Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Sancak Caddesi'nin yeniden araç trafiğine açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Satı Kadın Mahallesi'nde ilçenin en eski caddelerinden olan Sancak Caddesi'ni yeniden araç trafiğine açmak için kolları sıvadı. Sancak Caddesi, bölge esnafı ve sakinlerinin talepleri doğrultusunda 2005 yılında araç trafiğine kapatılmıştı. Kahramankazan kent merkezinde bulunan ve ilçenin ana arterlerinden olan 150 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki Sancak Caddesi'nin zemini asfalttan klinker tuğlaya dönüştürülmüştü. Ayrıca caddeye kent mobilyaları yerleştirilerek, çevre düzenlemesi yapılmıştı. Böylece Sancak Caddesi yaya bölgesi haline getirilmişti.

Kahramankazan Belediyesi, bölge esnafı ve halkının talepleri doğrultusunda 2005 yılında araç trafiğine kapatılan caddenin yine bölge esnafı ve sakinlerinin talepleri doğrultusunda yeniden araç trafiğine açılması için çalışmalara başladı. Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince caddenin yeniden araç trafiğine açılması için düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Kahramankazan Belediyesi, çalışmaların birkaç hafta içinde bitirilerek caddenin yeniden araç trafiğine açılmasını hedefliyor. Hazırlanan projeye göre 15 metre uzunluğundaki, 12 metre genişliğindeki cadde gidiş ve geliş istikametlerinde trafiğe açılacak. Ayrıca yeniden yapılacak aydınlatma çalışmaları ile dükkan ve iş yerlerine yoğun olarak bulunduğu cadde huzur ve güvenle alışveriş yapılan bir modern açık hava çarşısı niteliğine kavuşacak.

"Birlikte karar alıp, birlikte yönetiyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, caddenin 2005 yılında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda araç trafiğine kapatıldığını anımsatarak, “Yine vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda caddenin yeniden araç trafiğine açılması için çalışmalar başlatıldı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Her şey vatandaşımızın, esnafımızın konforu ve mutluluğu için. Kahramankazan'ı birlikte karar alıp, birlikte yönetiyoruz. Her şey Kahramankazan için” diye konuştu.