Sancaktepe şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Şaylan ile şehit Bekli için Ahmet Hamdi Akseki Camiinde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, camiye girişlerinde şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Şehidin askeri kıyafetleriyle törene katıldılar

Cenaze namazının kılınmasının ardından Şaylan ve Bekli'nin Türk bayrağına sarılı naaşları, cenaze arabalarına götürüldü. Cenaze aracının geçişi sırasında şehit Bekli'nin kardeşi Eren Bekli, ağabeyini asker selamıyla uğurladı. Şehit Bekli'nin eşi Emine Bekli ile kardeşi Eren Bekli'nin asker kıyafetiyle törene katıldığı görüldü. Şehitlerin naaşları toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü.