‘Şanlıurfa Göç Paneli'nde katılımcılar Şanlıurfa'ya hayran kaldı

Ankara'da Şanlıurfa Göç Paneli'nde tanıtılan şehre büyükelçiler ve uluslararası kurum temsilcileri hayran kaldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından göç ve mülteci alanında belediyenin kapasitesinin güçlendirilmesi adına ‘Şanlıurfa Göç Paneli' düzenlendi. Tanıtım tadında geçen panelin açılışında Şanlıurfa Belediyesi'nin göç ve mülteci alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra şehrin tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi. Panelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Karaca, Türk toplumunun misafirperver toplumların başında geldiğini ve Şanlıurfa'nın bunun en büyük temsilcisi olduğunu ifade etti. Karaca, göç etmek zorunda kalan insanların hayatlarını eksiksiz sürdürmelerinde belediyelerin büyük rolü olduğunu vurgulayarak, “Bunu ilk defa Şanlıurfa Belediyemiz gördü ve bir daire başkanlığı kurdu. İlk kuran belediye. Bundan sonraki çalışmalar sanırım bu yönde gidecek, çünkü belediyelerin göçmenlerle ilgili çok büyük katkıları var ve onlar yapmazsa çok zorluk içerisinde olunacaktır. Birçok sivil toplum kuruluşu ve bunun yanı sıra devlet, yani Göç İdaremiz elbette her şeye koşmaya çalışıyorlar ama belediye o şehrin asli unsuru. Belediyenin yapması çok daha önemli. Yollar yapacak, sular getirecek, elektrikler yanacak, pek çok ihtiyacı belediye karşılayacak. Bunu gören ilk belediye Şanlıurfa Belediyesi” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, Şanlıurfa'nın birçok peygamberin yaşadığı şehir olduğunu ve Göbeklitepe nedeniyle de medeniyetin başladığı şehir olduğunu vurgulayarak, “Şanlıurfa gastronomi şehridir, Şanlıurfa müzik şehridir, Şanlıurfa kültür şehridir, Şanlıurfa sabır şehridir, Şanlıurfa sevgi şehridir. Bu şehrin Suriye ile 200 kilometreye yakın bir komşuluğu vardır. Resulayn, Tel Abyad ve Ayn El Arab komşu şehirlerimizdir. Bugün Suriye'de yaşanan dramdan dolayı terörden kaçan, hayatını kurtarmak isteyen insanların göç ettiği şehirdir Şanlıurfa. Bu göçü alan Şanlıurfa farklı bir sınavla karşılaştı. Ev sahipliği ile hoşgörü ile imtihan oldu. Ama buraya gelen insanlar ise hasretle, ayrılıkla, yoksullukla imtihan oldu. Bu imtihan 11 yıldır devam ediyor. 11 yıldır siz dostlarımıza beraberiz” diye konuştu.

Beyazgül, Şanlıurfa'da yaklaşık 400 bin Suriyeli vatandaşın bütün ihtiyaçları karşılanacak şekilde misafir edildiğini belirtti.

Panelin sonunda Başkan Beyazgül, Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) Türkiye Koordinatörü Rubeena Esmail'e şehrin tarihini simgeleyen hediyeler vererek, Şanlıurfa'nın tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan etkilenen Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Şanlıurfa'ya daha önce de geldiğini belirterek, orada evindeymiş gibi hissettiğini açıkladı ve ziyaretlerine devam edeceğini bildirdi.

Ankara Grand Hotel'deki panele Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Karaca, Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) Türkiye Koordinatörü Rubeena Esmail'in yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.