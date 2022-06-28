Şanlıurfa İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti seçildi

Turizm Bakanları toplantısında onaylanması neticesinde Türkiye-Şanlıurfa 2023 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Turizm Şehri olarak seçildi.

Turizm Bakanları toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiriliyor. “Turizmin Gelişiminde Yerel Toplulukların Rolü” temasıyla 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen buluşmada İslam İşbirliği Teşkilatının turizm şehirleri de görüşüldü.

Şanlıurfa “İİT 2022 Turizm Şehri” için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon halinde adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Azerbaycan'ın dönem başkanlığında Bakü'de gerçekleşen İİT Turizm Koordinasyon Komitesi ve Kıdemli Memurlar Toplantısı kararlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un Türkiye'yi temsil ettiği Turizm Bakanları toplantısında onaylanması neticesinde Türkiye-Şanlıurfa 2023 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Turizm Şehri olarak seçildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı 2024 yılında ise turizm şehri olarak Özbekistan'ın Hiva şehrini seçti.