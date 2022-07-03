Şanlıurfa'da yapılacak yeni sosyal konutların ve millet bahçelerinin ihale tarihleri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Şanlıurfa'da sosyal konuttan kamu binalarına, okullardan hastanelere kadar birçok projeyi hayata geçirdi.

Piyasa koşullarında ev alması mümkün olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları, uzun vadeli düşük taksitlerle konut sahibi yapmaya devam eden TOKİ, Şanlıurfa'da yeni projelere başlıyor.

TOKİ tarafından Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde yapılacak konutların ihale tarihleri belirlendi. Dört etapta toplam bin 756 konut yapılacak. İlk etapta inşa edilecek 441 konutun ihalesi 5 Eylül, ikinci etaptaki 303 konutun ihalesi 6 Eylül, üçüncü etaptaki 603 konutun ihalesi 7 Eylül ve dördüncü etaptaki 409 konutun ihalesi 8 Eylül tarihinde yapılacak.

TOKİ şehirde ayrıca kentsel dönüşüm projelerine de devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap kapsamında 246 konut yapılacak. Projenin ihalesi de 5 Ağustos'ta yapılacak.

Millet Bahçeleri projeleri kapsamında Birecik, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde yapılacak 3 millet bahçesi şehirde kişi başına düşen yeşil alan miktarını da artıracak. Birecik'te yapılacak millet bahçesinin 6 Temmuz'da, Akçakale millet bahçesinin ihalesi 18 Temmuz, Ceylanpınar millet bahçesinin ihalesi de 19 Temmuz'da gerçekleşecek.

Şanlıurfa'da dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için yapımına başlanan 16 bin konuttan 13 bin 931'ini hak sahibi vatandaşlara teslim etti.

Yaptığı yatırımlar ile şehirlerin geleceğini inşa eden TOKİ, Şanlıurfa'da her alanda yatırım yapıyor. Şehirde modern ve son teknolojiye sahip 6 hastane inşa eden TOKİ, kentte 3 spor salonu, 28 okul, 16 cami, 3 kamu hizmet binası, 18 ticaret merkezi inşa etti.