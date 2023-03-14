Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde kalıcı konutların inşasına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde oluşturulacak kalıcı konutların ilk kazmasının vurulduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.

Videoda, depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da da kalıcı konutlar için çalışmaların başladığı aktarıldı. Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk kazmanın vurulduğu bilgisinin paylaşıldığı videoda, ilk etapta 897 konut yapılacağı belirtildi.

Şanlıurfa'da konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği ifade edilen videoda, sadece konut değil, çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı kaydedildi.