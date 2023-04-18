İhlas Haber Ajansı

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Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği yem yüklü kamyon şarampole devrildi.

Ankara'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği yem yüklü kamyon şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü Yaşar K. hayatını kaybetti.


Olay, Ayaş ilçesi D-140 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar K.'nin (47) kontrolünü kaybettiği yem yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye personeli sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Yaşar K. hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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