İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saray Hanım Evi üyeleri sertifika aldı

Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi üyesi kadınlar örgü, mefruşat, dikiş, ilk yardım ve diksiyon kurslarını başarıyla bitirip sertifika aldı.


2018-2019 kurs sezonu birinci dönemi tamamlayan Saraylı hanımlar çok sayıda kursa katılıp yeni meslekler edindi. Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evindeki örgü, mefruşat, dikiş, ilk yardım ve diksiyon kurslarında eğitimlerini tamamlayan hanımlar sertifikalarını aldı. Kurslara düzenli olarak katılan ve birçok alanda ileri seviyede eğitim alan kadınlar meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı.


Aldıkları eğitimler ve MEB onaylı sertifikalarla hem meslek sahibi olan hem kendi işini kuran hem de sektörlerde iş bulma imkanı elde eden çok sayıda kursiyer, Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürülüğüne sundukları imkanlardan dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.