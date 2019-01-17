Saray Nezaket Okulu ve Kreşte minikler çok mutlu

Burada adab-ı muaşeret eğitimi alan 4 ila 6 yaş arasındaki minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Nezaket Okulu inşaatı tamamlanarak 2018 sonunda hizmet vermeye başladı. Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları, geleceğin hanımefendileri ve beyefendilerini yetiştirmeye devam ediyor. Bunlardan biri olan Saray Mahallesi'ndeki Nezaket Okulu, 5 kat olarak inşa edildi. İçerisinde çok amaçlı salon, kreş ve etüt odaları, yemekhane ve yönetici odaları ile çocuk oyun grupları yer alan merkezdeki çocuklar aldıkları eğitimler ve yaptıkları etkinliklerle keyifli günler geçiriyor.

Nezaket Okullarının bir marka olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “2011'den beri uygulamaya koyduğumuz bu projemizle Türkiye'nin nezaket elçilerini yetiştiriyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştiriyoruz. Hemşehrilerimizin bu projemize gösterdiği yoğun ilgi ise yaptığımız işin ne kadar faydalı olduğunu ve gönüllere dokunduğunu gösteriyor” dedi.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerle herkesin gönlüne dokunduklarını ifade eden Başkan Çetin, “Hayata geçirdiğimiz projelerle Pursaklar hem tebessüm ediyor hem de tebessüm şehri olarak biliniyor. Bunda katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Saray Cumhuriyet Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde bulunan Nezaket Okulu ve Kreş için yeni dönem kayıtları devam ediyor.