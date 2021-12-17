Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aydın Sarıçay Barajı'nda çalışmalara aralıksız devam ediyor.

DSİ, Aydın'a yaptığı yatırımlarla projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlayan Sarıçay Barajımız; silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olup, temelden 124,50 metre yüksekliğinde ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak ve Kuşadası ile Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edecektir” dedi.