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Sarıgül, Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Parti binasının açılış töreninden sonra Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Parti binasının açılış töreninden sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.


Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.


Sarıgül daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek buradaki Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.


Sarıgül Özel Deftere şunları yazdı:


“Türkiye Değişim Partisi Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, Evrensel hukuk kurallarına uyan, İnançlara saygılı, Laikliği yaşatan, Üretimi destekleyen, Emeği koruyan, Hudut ve bayrak birliği diyen Demokratik kitle partisidir. Atam kurmuş olduğunuz Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız."

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