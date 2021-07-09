Sarıkadı Sokak yenileniyor

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ziyaret ederek taleplerini dinlediği Hamamönü bölgesindeki esnafların isteği yerine geldi. Turizmin nabzının attığı önemli bölgelerden biri olan Sarıkadı Sokak'ı baştan aşağı yenileyen Altındağ Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan da esnaftan da tam not aldı.

"Yenilenen sokağımız mutluluk getirsin”

Tarihi Hamamönü bölgesinin ve Sarıkadı Sokak'ın Ankara turizminde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Bölgeyi sık sık ziyaret ediyor, vatandaşlarımız ve esnaflarımızla sohbet ediyorum. Burası çok yoğun bir yer. Gün içerisinde belki de onbinlerce kişi ziyaret ediyor. Bu nedenle bakım yapılması, daha konforlu bir hale gelmesi çok önemliydi. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda sokak baştan aşağı yenileniyor. İnşallah yine esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ederek çaylarını içeceğiz, vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz. Yenilenen sokağımız hayırlı uğurlu olsun, herkese mutluluk getirsin inşallah" dedi.