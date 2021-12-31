Sarıkamış Destanı Mamak'ta anıldı

Mamak Belediyesi, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıldönümünü meddah gösterisiyle andı.

Mamak Belediyesi tarafından, Mamak'ın kültür çatısı olarak kabul edilen uyanık kütüphanelerinde Sarıkamış Şehitleri anıldı. Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümünü için düzenlenen anma programında meddah gösterisi de yer aldı. Gençlerde tarih bilinci oluşturma ve Sarıkamış Harekatı'nın önemine dikkat çekilen etkinlikte, Sarıkamış'ta yaşanan hadiseler ve dünya tarafından tescillenmiş 90 bin askerin destansı hikayeleri anlatıldı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Sarıkamış'ta bir cesaret var, kahramanlık öyküsü var. Kar demeden, kış demeden, şehit olacağını bile bile vatan savunmasına giden yiğitlerin yazdığı bir destan var. Hepimizin ders çıkarıp, bize bırakılan bu armağana, bu emanete; o onurlu ölüme yürüyen askerlerimizin onuruyla sahip çıkmamız lazım” ifadelerine yer verdi.