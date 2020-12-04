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Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu Bakan Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın bir dizi ziyaret ve açılış için gideceği Kars’ta Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunun açılışını yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın bir dizi ziyaret ve açılış için gideceği Kars'ta Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunun açılışını yapacak.


Kars'a gidecek olan Bakan Karaismailoğlu, yarın ilk olarak Kars Valiliğini ziyaret ederek bakanlık tarafından Kars'ta yapılan ve yapımı planlanan çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirecek. Daha sonra Kars Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunacak olan Karaismailoğlu, son olarak Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yolunun resmi açılışını gerçekleştirmek üzere Sarıkamış'a geçecek.

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