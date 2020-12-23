Sarıkamış şehitleri Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi, Sarıkamış'ta 106 yıl önce şehit olan kahramanlar için anma programı düzenledi.

Keçiören Sarıkamış Şehitler Anıtı önünde düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, eski Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz. Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Burada bulunan Sarıkamış Şehitler Anıtımızı büyüterek daha güzel bir hale getireceğiz. Mekânları cennet olsun. Şairimizin dediği gibi ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bize bu güzel vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi, bütün gazilerimizi, bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mehmet Akif'e sorduklarında, ‘Rabbim bir daha Türk milletine istiklal marşı yazmayı nasip etmesin' demiş. Zor bir coğrafyadayız. Şu anda 7 düvele, hatta 8 düvele karşı tank gibi mücadele veriyoruz. Dolayısıyla her zamankinden daha fazla birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin, milletlerin geleceği olmaz. Tarih tekerrürden ibarettir. Dolayısıyla vatanımız, milletimiz, ülkemiz, devletimiz, istikbalimiz, ikbalimiz, hürriyetimiz varsa bu nasıl var bunu nesillerimiz öğrenmeli ve vatanımıza, devletimize ülkemize sahip çıkmalı. Çünkü vatan, avro, dolar, soğan, patatesle satın alınmıyor. Neresine baksanız şehit kanlarıyla sulanmış olan bir vatan coğrafyamız var, bu vatan böyle bir vatan. Bu vatana sımsıkı sarılacağız, kardeşlerimize sarılacağız, dışardaki oyunlara gelmeyeceğiz. Kürt, Türk, Alevi, Sünni bunların hepsi kardeştir. İran şu an topun ağzında. İran, Suriye, Libya, Yemen ne halde? Dolayısıyla bu oyunun geldiği ateş sınırımız. Oyunlara gelmeden dirliğimize, kardeşliğimize, birliğimize, devletimize, cennet parçası toprağımıza sahip çıkacağız."

Protokol konuşmalarının ardından Sarıkamış Şehitler Anıtı'na dualar eşliğinde karanfil bırakıldı.