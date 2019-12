Sar?kam?? ?ehitleri unutulmad?

Sar?kam?? ?ehitlerinin Hakk'a y?r?y??lerinin 105'inci y?l?nda rahmet ve minnetle an?ld?. Alt?nda?'da ger?ekle?tirilen 2 ayr? programda duygu dolu anlar ya?and?.

Sar?kam?? ?ehitleri vefatlar?n?n 105'inci y?l?nda unutulmad?. Alt?nda?'da kad?nlar ve gen?ler taraf?ndan organize edilen 2 ayr? anma program? kat?l?mc?lar?n b?y?k be?enisini toplad?. Sar?kam?? ?ehitleri dualar ve ?iirlerle an?ld?.

Ayd?nl?kevler Erkek Ya?am Merkezi ile Kad?n E?itim ve K?lt?r merkezlerinin ortakla?a haz?rlad??? anma program?, duygusal anlara sahne oldu. ?air Baki K?lt?r Merkezi'nde ger?ekle?tirilen anma program?na, Alt?nda?l? vatanda?lar da b?y?k ilgi g?sterdi. ?iirlerin okundu?u, a??tlar?n s?ylendi?i program, izleyenlerin b?y?k be?enisini toplad?.

Alt?nda? Belediyesi Gen?lik Merkezleri de Sar?kam?? harekat?n?n y?l d?n?m?n? ve ?ehitleri unutmad?. Necip Faz?l K?lt?r Merkezi'nde d?zenlenen, ev sahipli?ini Alt?nda? Belediye Ba?kan? As?m Balc?'n?n yapt??? anma program?na ?ehit aileleri ve gazilerin yan? s?ra, Alt?nda? ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?efika Bi?er ve AK Parti Alt?nda? ?l?e Ba?kan? Ahmet Karaca da kat?ld?. Gen?ler taraf?ndan sahneye konan ?Kardelen ?i?ekleri? isimli tiyatro oyunu, izleyenleri duyguland?rd?. Ney ?fleyerek salondaki duygu yo?unlu?unu iyice art?ran gen?ler, ?ehitler i?in dualar okumay? da ihmal etmedi. Ney konserinden sonra, Kur'an tilaveti ger?ekle?tirildi.

?Gen?ler tarihini bilmeli?

Alt?nda?'da Sar?kam?? harekat?n?n 105'inci y?l?n?n duygu dolu ve anlaml? programlarla an?ld???n? s?yleyen Ba?kan As?m Balc? ?Tarihin en ac? hadiselerinden biriydi Sar?kam?? Harek?t?. Ruslarla sava?mak ?zere yola ??kt? askerlerimiz ve 105 y?l ?nce bug?n, harek?ta ba?lad?lar. Zorlu ko?ullar nedeniyle sadece 18 g?n s?rebilen harek?t?n ard?ndan, binlerce askerimiz ?ehit d??t?. Onlar?n ?eh?det ?erbeti i?melerine sebep olan ?ey ise d??man mermisi de?il; so?uk havayd?? dedi.

?Gen?lerimizin milli ?uurla yeti?mesi, tarihini bilmesi, ecdad?na sayg? g?stermesi ?ok ?nemli? diyen Ba?kan Balc?, ?Bu ?er?evede; Gen?lik Merkezlerimizin, Sar?kam?? ?ehitlerimizi anmak i?in sahneledi?i ?Kardelen ?i?ekleri' adl? tiyatro oyunu Alt?nda?'da tarihini bilen ve ecdad?na sayg? g?steren nesiller yeti?ti?ini ortaya koyuyor. Her biri ?ok ba?ar?l?yd?. T?m ?ehitlerimizin mekan? Cennet olsun in?allah. Allah bir daha b?yle ac?lar ya?atmas?n? ifadelerini kulland?.