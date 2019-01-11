Sarıkamış'a Vefa “İstiklâl” Belgeselinin ilk gösterimi yapılacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu'nun Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıl dönümü vesilesiyle hazırladığı Sarıkamış'a Vefa “İstiklâl” adlı belgesel filmin ilk gösterimi 15 Ocak Salı günü saat 14.30'da Türk Tarih Kurumu konferans salonunda yapılacak.

Türk tarihinde derin izler bırakan harekâta dair tarihsel bilgi ve belgelerin tarandığı hazırlık aşamasının ardından çekimleri Sarıkamış, Ilgaz ve II. TBMM' de gerçekleştirilen filmde, harekât öncesinde ve sonrasında yaşananlar, dönemin ruhunu yansıtan mekânlarda geniş bir oyuncu kadrosuyla canlandırıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Enver Konukçu, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Prof. Dr. Hamiyet Sezer Feyzioğlu ve Prof. Dr. Tuncay Öğün'ün görüşlerine yer verilen belgesel filmde, harekâta neden girişildiği, ordunun ikmalinde ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı ve harekâtın Türk ve dünya tarihinde ne gibi sonuçlara yol açtığı sorularına yanıt arandı.

Harekâtın 104. yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla hazırlanan filmin ilk gösterimi halkın katılımına açık olacak.