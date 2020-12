Sarının ve yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde

Özel peyzaj çalışmasıyla her mevsim binlerce tür bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Botanik Bahçesi, kışın ise sarının ve yeşilin her tonunu içinde barındırıyor. Atatürk Botanik Bahçesi'ni Başkent'in gözde dinlenme mekânlarından biri olarak tanımlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan Atatürk Botanik Bahçemiz kışın yeşilin ve sarının her tonunu içinde barındıran bir vahadır. Şehrimizin ortasında bulunan böylesine güzel bir vahanın keyfini çıkarmaları için tüm Ankaralıları buraya davet ediyorum. Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan vazgeçilmez mekânlar arasında yer alıyor. Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız, baharda olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Keçiören'imizi her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz” dedi.