Sarp Gümrük Kapısı'nda 71 bin adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 7 milyon 700 bin lira değerinde 71 bin adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan risk analizi çalışmaları sonucu Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na farklı zamanlarda giriş yapan iki tır riskli olarak değerlendirildi. X-ray tarama cihazına sevk edilen tırların dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Arama hangarına alınan tırlar, çay-tütün dedektör köpeği ile de arandı. X-ray tarama cihazında şüpheli yoğunluk bulunan tırların taban bölümüne dedektör köpeğinin de tepki vermesi üzerine aramalar bu bölümlerde yoğunlaştırıldı. Yapılan aramalar neticesinde tır dorselerinin tabanında gizli bölmeler oluşturulduğu ve bu bölmelere özel olarak hazırlanan düzenekler vasıtasıyla on binlerce elektronik sigara tütününün gizlendiği tespit edildi. İlk tırda oluşturulan 7 ayrı gizli bölmede kayışlı özel düzeneklere bağlanan 40 bin adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Gürcistan ve Türkiye arasında imzalanan protokol ile kullanılmakta olan Ortak Kapı programında yapılan sorgulamalar ve istihbarat çalışmaları sonucunda riskli bulunarak gümrük kapısına geldiğinde kontrol edilen ikinci tırda ise 31 bin adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin bir gün arayla gerçekleştirdiği iki başarılı operasyon sonucunda ele geçirilen toplam 71 bin adet elektronik sigara tütününün gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 7 milyon 700 bin lira olduğu belirlendi. Olaylara ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.