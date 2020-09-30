SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) arasındaki iş birliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in himayesinde Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı. İmza töreninde konuşan Demir, sektörde sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından birisinin ihracat olduğunu, ikinci önemli unsurun ise global ölçekteki dünya pazarında çeşitli şirketlerle beraber çalışabilme ve onlara iş üretebilme imkanı olduğunu söyledi. SASAD'ın savunma ve havacılık alanında faaliyet gösterdiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

“Havacılık tabii ki savunmada önemli bir yer tutuyor. Ama havacılık başlığı diğer alanları da kapsadığı için havacılık alanına da özel bir ilgi gösterilmesi ve oradaki kendi iç dinamikleri ve parametreleriyle ilgili olarak özellikle sivil havacılık sektöründe sertifikasyon, kalifikasyon, tasarım otoritesi, imalat otoritesi olma açısından Türkiye'de belirli otoritersel yetkinlikleri oluşturması ve sektörün açılması anlamında SASAD'ın teşebbüste bulunması gerektiğine inanıyorum. Bu SSİ'yi nasıl ilgilendirir? İhracat pazarında da havacılıkta oluşan etkinlikler, yetenekler ihracat pazarımızı etkileyecektir.”

Rakamlara bakıldığında savunma ve havacılık sanayiinde önemli gelişmelerin görüldüğünü ifade eden Demir, “Her zaman söylüyoruz, bu gelişmeler bizim için yeterli değil. İnşallah özellikle ihracatta önemli beklentilerimiz var. Bu teşebbüsün tekrar oturulup yeni ihracat stratejileri ve metotlarının çalışılması için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalara her yönüyle destek vermek ve içinde bulunmakla ilgili tam bir irademiz vardır. Bu konuda arkadaşlarımızla çalışmak gerektiğine inanıyorum. Ama kolları sıvayıp bu meseleyi lafta bırakmayıp işe koyulmak gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Sekiz maddelik protokole SSİ adına Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat, SASAD adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin imza attı. İmzalanan protokolün savunma ve havacılık sanayisini mevcut durumundan daha iyi noktalara taşıması, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürünlerine yeni pazarlar bulması veya mevcut pazar paylarını geliştirerek, savunma sanayii ihracatını artırması amaçlanıyor. Protokolle SSİ ve SASAD arasındaki iş birliği, koordinasyon ve paylaşımın güçlendirilmesi de hedefleniyor. Protokol kapsamında iş birliğine ilişkin problem ve gelişme alanlarını tespit ederek çözüme yönelik uygulamaları hayata geçirmek üzere bir yürütme kurulu oluşturulacak. İki kuruluş, sektörün gelişimine yardımcı olacak çalışmalarda kullanılmak üzere sahip oldukları ve paylaşılmasında kısıtlama olmayan bilgi ve belgeleri paylaşacak. SSİ ve SASAD, birbirlerinin düzenlediği etkinliklere katılacak ve destek verecek, ayrıca sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesinde ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılmasında birlikte hareket edecek.