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Şaşkın sürücü alt geçide tersten girince kaza kaçınılmaz oldu

Ankara’da bulvar üzerinde ters yönde ilerleyen otomobilin alt geçitte başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ankara'da bulvar üzerinde ters yönde ilerleyen otomobilin alt geçitte başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan kazada, Atatürk Bulvarı üzerinde ters yönde ilerleyen Metin A. idaresindeki 06 KFK 35 plakalı otomobil, Kuğulu Alt Geçidi'nde Çankaya istikametinde seyreden 61 EF 008 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta da hasar oluşurken 61 EF 008 plakalı otomobilin sürücüsü Özcan H. yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Özcan H.'yi ambulansa alan sağlık ekipleri, şahsa ilk yardım müdahalesinde bulundu.


Kaza nedeniyle Kuğulu Alt Geçidi'nin Çankaya istikameti yaklaşık bir saatliğine araç geçişine kapandı. Başka kazalar yaşanmaması için yolda önlem alan polis ekipleri, trafiğin yan varyanttan verilmesini sağladı. Araç sürücülerinin ifadesine başvuran polis, olay hakkında inceleme başlattı.

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