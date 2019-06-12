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Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Eryaman’da bir vatandaş, satılık aracı incelerken ön kaputu açtığında yılanla karşılaştı.

Eryaman'da bir vatandaş, satılık aracı incelerken ön kaputu açtığında yılanla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı çıkararak doğal ortamına bıraktı.


Alınan bilgiye göre, Eryaman Ata Mahallesi 3540 Cadde üzerinde akşam saatlerinde park halindeki satılık araca müşteri geldi. Müşteri aracı incelerken ön kaputu açınca yılanı görerek, panik oldu. Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, itfaiye ekipleri yılanı aracın içinden çıkararak doğal ortamına bıraktı.

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