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Satın alma sahiplen

Mamak Belediyesi sokak hayvanlarını “Satın Alma Sahiplen” sloganı ile yeni yuvalarına kavuşturuyor.

Sokak hayvanlarını Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'nden sahiplenileceklere, hayvanların ömür boyu aşıları da belediye tarafından karşılanıyor.


Hayvanların pet shoplardan ya da çiftliklerden almak yerine, barınaktaki hayvanları tercih edilmesinin önemine işaret ediliyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise yapılan uygulamaya dair, “Çünkü sahiplenmek sorumluluk gerektirir. Özellikle çocuklarımıza sorumluluk ve hayvan sevgisini aşılamak adına hemşerilerimizi Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne bekliyoruz” dedi.

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