“Satın alma sahiplen” anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan Çankaya Belediyesinin, hayvanları sahiplendirme politikasının sadece barınaktan göndermek olmadığını ifade eden yetkililer, hayvanlar için en iyisini aradıklarını belirtti. Hayvanların sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmak kaldığını anımsatan yetkililer sokak hayvanlarının barınaktan sonraki hayatlarının farklı olmasını istediklerini aktardı. Yetkililer, "Bu nedenle sahiplendirme yaparken onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Örneğin fazla hareketli bir köpeğimizi sahiplendireceğimiz zaman sahiplenecek kişinin bahçeli bir yerde oturuyor olmasını tercih ediyoruz" dedi.

Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren yetkililer, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu belirtti.