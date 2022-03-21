Savaş mağduru çocuklar hayat hikayelerini sahneye taşıyor

Türkiye'de tedavileri devam eden bir grup Suriyeli ve Iraklı savaş mağduru çocuk, hayat hikayelerinin anlatılacağı “Siyahtan Pembeye” adlı oyunda rol alacak.

Suriye ve Irak'taki savaş sırasında yaralanan bazı çocuklar, vücutlarında oluşan yara ve yanıkların tedavisi için Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHMİMDER) organizasyonuyla Türk Kızılay tarafından Türkiye'ye getiriliyor. Tedavilerine katkı sağlamanın yanı sıra çocukların moral, motivasyon ve rehabilitasyonlarına da katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen AHMİMDER, çocukları bu kez tiyatro sahnesinde bir araya getirdi. Tedavileri süren savaş mağduru çocukların rol aldığı “Siyahtan Pembeye” oyunu, Bayram Kaygusuz yönetiminde sahnelenecek.

AHMİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, yaklaşık 7 yıldır savaş mağduru çocukların tedavileriyle yakından ilgilendiği sırada onların gerçek yaşam hikayelerinden etkilenerek “Siyahtan Pembeye” oyununu kaleme aldığını belirtti. Aksu, “Tüm Türkiye'de gösterime girecek bu özel oyunumuz, aynı zamanda çocuklarımızın kendi hayatlarının anlatıldığı, tamamı gerçek hikayelerden oluşan bir oyun. Bu nedenle bu zamana kadar izlediklerimizden bir hayli farklı olacak. Ayrıca çocuklarımız sahnede kendi yaşadıklarını anlatacaklar. Çocuklarımızın tedavileriyle geçen yıllarının izlerini bir nebze unutturmayı istiyoruz. Onları topluma kazandırmak amacıyla düzenlediğimiz bu organizasyonumuzun galasına tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Oyunun yönetmenliğini üstlenen Bayram Kaygusuz, “Yaklaşık 20 yıldır çocuklarla tiyatro sahnelerinde çalışmalar yürütüyorum. Bugüne kadar yüzlerce oyun çıkardık. Bu oyun, açık bir şekilde şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar sahnelenen tüm oyunlardan daha çok heyecan verecek bir çalışma oldu. Travmaları olan bu çocukların her bir provadan sonra daha çok hayata tutunmalarını görmek şahsım adına büyük bir mutluluk. Bu özel oyuna katılımın fazla olması çocuklara da hayata tekrar tutunmaları için ilham verecek. Bu sebeple halkımızın değerli vakitlerinden 2 saati ayırarak bu çocuklara değer katmasına talibim” diye konuştu.

Savaş mağduru çocukların yanı sıra Hayati İnanç, Turgay Başyayla ve Ender Tekin'in katılımıyla sergilenecek “Siyahtan Pembeye” oyunu 24 Mart Perşembe günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu'nda ücretsiz olarak saat 14.00 ve 19.00'da sahnelenecek.