SAVDES-SEN ve ESİM-SEN birleşti

Geçtiğimiz haftalarda hükümet ile yetkili sendikalar arasında memurların mali ve sosyal haklarına ilişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmeler neticesinde 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 3 ayda bir verilecek olan 400 Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 1 örgütlenme barajı getirildi. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN ve ESİM-SEN, güç birliği kararı aldı. 26 Ekim'de yapılan Genel Kurul ile birleşme gerçekleştirildi.