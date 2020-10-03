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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Yeni PUHU'nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yeni PUHU’nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yeni PUHU'nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.


Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UHU taşınabilir dinleme ve kestirme sistemleri son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak TSK'ya elektronik harpte önemli üstünlük sağladığını belirterek, "Bu süreçte PUHU'ya ek yetenekler kazandırılması için AR-GE çalışmaları devam etti ve teknolojik ilerlemeler kaydedildi. PUHU, artık yerli-milli yazılım ve donanımlarla drone tespit kabiliyeti kazanacak. Uzaktan komuta ve işletim özelliğine de kavuşacak sistemin araç üzerine entegre mobil versiyonu üretilecek. Yeni PUHU'nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

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