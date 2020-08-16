Savunma Sanayii Başkanlığı: "25 mm kara topunun yurt içi imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "25 mm kara topu geliştirilmesi için Başkanlığımız ile TUSAŞ-Sarsılmaz ortaklığında kurulan TR Mekatronik Sistemler firması arasında sözleşme müzakerelerine başlandı. Bu projeyle, 25 mm kara topunun yurt içi imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor" ifadeleri kullanıldı.