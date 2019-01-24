Savunma Sanayii Başkanlığı ile MEB arasında iş birliği protokolü

Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen programda Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er tarafından özel yetenekli öğrencilere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile özel yetenekli öğrencilerin Savunma Sanayii Başkanlığının teknoloji eğitimleri, inovasyon imkân ve deneyimlerinden yararlanmasını sağlamak ve öğrencilere üniversite öğrenimi ve mezuniyet sonrası doğru alanlarda istihdam konusunda yönlendirme ve danışmanlık çalışmaları yapılması amaçlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı kurumlarda eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarını yürütürken teknolojinin imkânlarından yararlanması amacıyla yeni atölye kurulumlarına destek verilecek. Mentorluk, bilim söyleşileri, staj, yaz kampı ve dönemsel kurum gezileri vb. fırsatlar sunularak, öğrencilerin ülkemizin teknoloji üssü olan kuruluşlarının önderliğinde deneyim edinmesi sağlanacak. Ayrıca program kapsamında öğretmen ve öğrencilere temel bilimler, yazılım, uzay ve havacılık teknolojileri, yapay zekâ, oyun teknolojileri, enerji teknolojileri ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitimler verilmesi de amaçlanıyor.