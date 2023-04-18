Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Ankara Milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı konuk ederek, Ankara ekonomisini, sorunları ve gelişim alanlarını ele aldı. Baran, “Ankara üstü örtülü bir hazine. Bu örtüyü hep birlikte kaldırmamız gerekiyor. Ankara'yı turizm için cazibe merkezi haline getirebiliriz” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Baran, Ankara ekonomisi hakkında bilgi verdi. 2021 yılı verilerine göre Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 9,3'ü olan 667 milyar TL'nin Ankara'da üretildiğini bildiren Baran, Başkent'te kişi başına milli gelirin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti. Kent ekonomisinin yüzde 1,4'ünün tarım, yüzde 32,4'ünün madencilik ve sanayi, yüzde 66,2'sinin de hizmet sektörlerinden oluştuğunu aktaran Baran, Ankara'da biri yapım aşamasında 13 Organize Sanayi Bölgesi, 10 Sanayi Sitesi, 2'si yapım aşamasında 11 Teknoloji Geliştirme Merkezi, 140 Ar-Ge Merkezi ile 37 de Tasarım Merkezi'nin bulunduğunu söyledi.

Savunma sanayiinin yüzde 60'ı Ankara'da

Ankara'nın Savunma ve Havacılık Sanayi, Medikal Sanayi, Yenilenebilir Enerji, İş ve İnşaat makineleri kümelenmeleriyle uluslararası rekabet gücü yüksek bir şehir olduğunu belirten Baran, “Türkiye'deki savunma sanayi işletmelerinin yüzde 60'ı Ankara'da. Sektörün cirosunun yüzde 61'i de Ankara'da üretiliyor. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, Türk savunma sanayisinin baş aktörleri arasında yer alıyor ve merkezleri Ankara. Bu firmaların tedarik zincirlerinde yer alan pek çok KOBİ de savunma sanayine ciddi katkılar yapıyor. Başkent'te üretilen savunma sanayii sistemleri birçok ülkeye ihraç ediliyor” ifadelerini kullandı.

Başkent'in medikal sanayi alanında üretim ve ihracattaki başarılarından bahseden Baran, “2022 verilerine göre dış ticaret hacmi, 11,5 milyar doları ihracat olmak üzere 26,8 milyar dolar civarında olan Ankara, iller arasında ithalatta ikinci, ihracatta beşinci sırada. 200'e yakın ülke ve coğrafi bölgeye ihracat yapan Ankara'nın ihracat listesinde ABD, Almanya, Çin, Irak, Rusya Federasyonu ve İtalya ilk sıralarda yer alıyor” diye konuştu.

Ankara'nın e-ticarette de öncü şehir durumunda olduğunu bildiren Baran, pandemi öncesinde şehirde e-ticaret yapan işletme sayısı 6 bin civarında iken bu sayının 2022 yılı sonu itibariyle 44 bini aştığını dile getirdi.

Ankara'nın coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgi veren Baran, “Ankara yerel ürünler açısından da verimli bir şehir. Başkent'in toplam 38 adet coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Bunlardan, “Ankara Döneri”, “Ankara Simidi”, “Ankara Tavası”, “Ankara Erkeç Pastırması”, “Ankara Tiftiği”, “Çamlıdere Höşmerim Tatlısı” ve “Ankara Andezit Taşı” olmak üzere 7'sinin tescil işlemleri Ankara Ticaret Odamız tarafından gerçekleştirildi. Şehrimizin 10 ayrı ürünü için de tescil başvurusu mevcut. Bunlardan yine “Ankara Balı” ve “Ankara Aspir Bitkisi” için de başvuru Ankara Ticaret Odamız tarafından yapıldı” dedi.

Ankara'nın 23 devlet, 11 eğitim ve araştırma ve 37 özel hastanesi ile sağlık turizmi için uygun altyapıya ve dünya ile rekabet edebilecek donanıma sahip olduğunun altını çizen Baran, “Türkiye'nin Başkenti ve Anadolu'nun kalbi olan Ankara sağlık turizmi alanında önemli potansiyele sahip ve gelişmeye uygun bir şehir. Bu açıdan Türkiye'nin ilk beş şehri arasında yer alıyor. 2019 yılında 102 bin olan yabancı hasta sayısı, 2021 yılında 243 bine yükseldi. 307 milyon dolar olan gelir de 729 milyon dolara çıktı. Hastanelerimizde, robotik cerrahi, radyolojik cihaz parkı, nükleer tıp ve onkolojik tıp olmak üzere tüm ileri teknolojik imkânlar mevcut. Ankara'nın sağlık turizminde önemli bir avantajı daha var. Şehrimizde çok kaliteli sağlık hizmetini, güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağından uygun koşullarla almak mümkün” diye konuştu. Baran, Ayaş, Beypazarı, Haymana ve Kızılcahamam gibi ilçeleriyle Başkent'in termal sağlık turizmi için uygun bir şehir olduğunu dile getirdi. Baran, ATO olarak Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle sağlık turizmi alanında Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması projesine başladıklarını, üç yıl süren projenin ardından Ankara'nın sağlık turizmi gelirinin yıllık bir milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Baran, Ankara'nın kongre turizminde de gelişebileceğini ifade etti.

Başkent'in 21 üniversitesinde eğitim gören 326 bin öğrencisiyle bir üniversiteler şehri olduğunu da kaydeden Baran, “Ankara üstü örtülü bir hazine. Bu örtüyü hep birlikte kaldırmamız gerekiyor. Ankara'yı turizm için cazibe merkezi haline getirebiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, görüşmenin sonunda, Ankara'ya fayda sağlayacak tüm projelere destek olacağını ve Ankara'yı ticaret, sanayi, kültür, lojistik, eğitim ve spor gibi alanlarda, dünyada önemli merkezlerden biri haline getirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Oktay'ın ziyaretinde Baran'a, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Halil İlik, Ali Yıldız, Nihat Uysallı, Ahmet Akça ve Yasin Özyolu eşlik etti.