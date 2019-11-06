Sayokan'da kemerler sahiplerini buldu

Türkiye'nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda bir üst kemere terfi eden 76 sporcu, törenle yeni kemerlerini kuşandı.

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda 76 sporcu bir üst kemere terfi etti. Geçtiğimiz hafta düzenlenen 17. kemer sınavından başarıyla geçen 76 alp ve almıla düzenlenen törenle yeni kemerlerini kuşandı. Şölen havasında geçen kemer kuşanma töreninde, kemer sınavından başarıyla geçen öğrencilerin sertifikaları verildi.

Kemer kuşanma töreninde alp ve almılaların yaptığı toplu gösteriler de gelen çok sayıda izleyici tarafından beğeniyle izlendi. Şölen havasında geçen sertifika töreninde sporcuların akrabalarının yanı sıra çok sayıda vatandaş izleyici olarak katıldı. Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen kemer sınavında 34 mavi kemer, 17 sarı kemer, 8 sarı kemer, 10 dört renkli kemer ve 7 siyah kemer olmak üzere 76 Alp ve Almila seviye atladı.