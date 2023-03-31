Sayokan'da kemerler sahiplerini buldu

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda 63 sporcu bir üst kemere terfi etti.

Türkiye'nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda 63 sporcu bir üst kemere terfi etti. Düzenlenen 19. Kemer Sınavı'ndan başarıyla geçen 63 Alp ve Almıla düzenlenen törenle yeni kemerlerini kuşandı. Tam bir şölen havasında geçen kemer kuşanma töreninde, kemer sınavından başarıyla geçen öğrencilere sertifikalarını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse takdim etti. Başkan Murat Köse, “Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan'a ilgi her geçen gün artıyor. 19. Kemer Sınavı'nı başarıyla geçerek bir üst kemeri kuşanan sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi. Törene Mamak AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve Altındağ MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Saçan da katıldı.

63 sporcu bir üst kemere yükseldi

19. Kemer Sınavı'nda 31 Alp ve Almıla (öğrenci) mavi kemere, 13 Alp ve Almıla (öğrenci) sarı kemere, 5 Alp ve Almıla (öğrenci) kırmızı kemere, 4 alp ve Almıla (öğrenci) Siyah kemer kür 1'e, 4 Alp ve Almıla (öğrenci) Siyah kemer kür 2'ye, 5 Alp ve Almıla (öğrenci) dört renkli kemere toplamda ise 63 sporcu bir üst kuşağa yükseldi.

Şölen havasında kemerlerini kuşandılar

Kemer kuşanma töreninde Alp ve Almıla'ların yaptığı toplu gösteriler de gelen çok sayıda izleyici tarafından beğeniyle izlendi. Şölen havasında geçen sertifika töreninde sporcuların ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da izleyici olarak katıldı.