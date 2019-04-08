İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sebze yetiştiriciliği eğitimlerine yoğun ilgi

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nde Temel Sebze Yetiştiriciliği eğitimleri tüm hızıyla sürüyor.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi'nde Temel Sebze Yetiştiriciliği eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, hobi bahçelerinde hem sebze yetiştiriyor hem tarımın inceliklerini öğreniyor.


Çankaya Belediyesi Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi, misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Farklı bölgelerden katılan çok sayıda vatandaş, “Temel Sebze Yetiştiriciliği” eğitimlerinde teorik eğitimin yanı sıra pratik yapma imkanı da buluyor. Vatandaşların ücretsiz olarak katıldığı ve Çarşamba günleri 12.30-13.30 saatlerinde verilen eğitimlerde birçok sebzenin nasıl yetiştirildiği anlatılıyor. Sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı gibi detaylı bilgilerin de verildiği eğitimlerde, bitkilerin nasıl budanacağı da anlatılıyor.



Yalnızca bir derse katılmak da mümkün


İsteyenlerin sadece ilgilendikleri sebzeyle ilgili eğitimlere de katılma imkanı bulabildikleri Kent Tarım Hobi Evi'nde İlkbahar dönemi eğitimleri kapsamında 10 Nisan'da salatalık ve fasulyenin nasıl yetiştirileceği anlatılacak. Nisan ayının diğer haftalarında mısır-kabak-kavun ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği derslerinin verileceği Hobi Evi'nin Mayıs programı da dopdolu. 8 Mayıs'ta çilek-marul-doğal bitki koruma yöntemleri, 15 Mayıs'ta evde kompost yapımı, 22 Mayıs'ta yağmur hasadı ve 29 Mayıs'ta da mantarlar konusu işlenecek. İlkbahar eğitimleri, organik pazar ve kent bostanı deneyimlerinin paylaşılmasının ardından 19 Haziran'da son bulacak.



Eğitimler Mutlukent Ve Ata'da iki koldan devam ediyor


Aynı eğitimlerin Perşembe günleri 13:00-15:00 saatleri arasında verildiği Ata Mahallesi'nde bulunan Kent Tarım Hobi Evi'nde ise eğitimler Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Mutlukent ya da Ata Kent Tarım Hobi Evi eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar 312 - 235 39 73 ve 312 - 458 89 00/dahili 2408 no'lu telefonlarla Çankaya Belediyesi'ne ulaşmaları gerekiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.